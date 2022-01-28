Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenen Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor maçı 2 Mart Çarşamba günü saat 14.30'da oynanacak.

Ligde 23 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayan ve elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle 12. dakikada önce ertesi güne, ardından da ileri bir tarihe ertelenen Eyüpspor-Bursaspor müsabakası ise kaldığı dakika ve şartlarda 10 Mart Perşembe günü saat 20.00'de yapılacak.