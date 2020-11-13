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Omar Elabdellaoui: Genel anlamda iyiyim
Galatasaray'ın Norveçli savunma oyuncusu Omar Elabdellaoui, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Omar Elabdellaoui, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çoğunuzun da bildiği gibi Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Hafif semptomlar gösteriyorum ama genel anlamda iyiyim. İyi dilekler ve mesajlarınız için hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Etiketler: Galatasaray KoronavirüsSon Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 21:55
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