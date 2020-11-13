Omar Elabdellaoui, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çoğunuzun da bildiği gibi Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Hafif semptomlar gösteriyorum ama genel anlamda iyiyim. İyi dilekler ve mesajlarınız için hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.