Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Galatasaray'da koronavirüs vakası
Galatasaray'da bir futbolcunun koronavirüse yakalandığı duyuruldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncumuzun, orada yapılan Covid 19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Milli takım sağlık heyeti ile kulübümüz sağlık heyeti, oyuncumuzun gerekli sağlık protokolünü uygulamaya başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kamuoyunun bilgisine pic.twitter.com/07CdPUpbqZ— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 13, 2020
Etiketler: Galatasaray KoronavirüsSon Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 14:12
Son Haberler
- 14:10
- 14:18
- 13:56
- 13:58
- 13:52
Sıradaki Haber
Gökhan Gönül'ün kasığında yırtık tespit edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz