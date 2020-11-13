Red Bull Racing ve AlphaTauri F1 takımlarının yer aldığı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Meydanı gibi İstanbul'un çeşitli bölgelerine yer verilen video, Formula 1'in sosyal medya hesaplarında dün akşam yayımlandı.

Tanıtım filmini milyonlar izledi

Red Bull Racing pilotu Alexander Albon ve Alpha Tauri pilotu Pierre Gasly'nin yer aldığı ve kıtalararası temasıyla gösterime sunulan İstanbul tanıtım videosunu henüz 24 saat olmadan milyonlarca yarışsever izledi.

Formula 1'in resmi Twitter hesabından paylaşılan video 1 milyon 700 bin kullanıcı tarafından izlenirken, Instagram'daki izlenme rakamı da 1 milyon 300 bin oldu. Formula 1 İstanbul tanıtım videosu Facebook'ta ise 110 bin izleyiciye ulaştı.

Videoda Formula 1 araçları son süratle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve şehrin caddelerinde yol alıyor.

Galata Köprüsü'nden geçen iki Formula 1 aracının görüntüsünün yer aldığı video, Türk Bayrağı görseli ile sona eriyor.