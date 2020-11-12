Dünya'nın en çok izlenen motor sporu Formula 1, sosyal medya üzerinden bir video paylaştı.

Dinamik bir müzik eşliğinde paylaşılan videoda, Formula 1'in İstanbul'un tanıtımı için çekilen filmden görüntüler var.

Videoda Formula 1 araçları son süratle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve şehrin caddelerinde yol alıyor.

Galata Köprüsü'nden geçen iki Formula 1 aracının görüntüsünün yer aldığı video, Türk Bayrağı görseli ile sona eriyor.

Videoyu 45 dakikada 150 bin kişi izledi. 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da yapılacak yarışı, Formula 1'i 2 milyar kişinin izlemesi bekleniyor.