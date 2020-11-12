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Antalyaspor'da 4 pozitif vaka
Fraport TAV Antalyaspor'da üç futbolcu ile bir kulüp personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve destek ekibine uygulanan Covid-19 testleri sonucunda, üç oyuncu ile bir personelde pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, testleri pozitif çıkan dört kişinin takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol kapsamında başlandığı kaydedildi.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur!#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/wIr8kiFLKu— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) November 12, 2020
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