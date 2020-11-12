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Göztepe'de 3 koronavirüs vakası
Göztepe, 2 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinde koronavirüs çıktığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de, başkan Mehmet Sepil’in koronavirüse yakalanmasının ardından takımda 3 pozitif vaka daha ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılılara lige milli maçlar nedeniyle verilen arada yapılan testlerde 2 futbolcu, 1 teknik ekip personelinin PCR testi pozitif sonuçlandı. Test sonucu pozitif çıkan isimlerin izolasyona alınıp, tedavilerine başlandığı belirtildi.
Kamuoyunun Bilgisine#Göztepe pic.twitter.com/swXIyFJmJq— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) November 12, 2020
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 18:07
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