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Samet Aybaba Kayserispor'a imza attı
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, daha önce anlaşmaya varıldığı duyurulan teknik direktör Samet Aybaba ile sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde başkan Berna Gözbaşı da hazır bulundu.
Aybaba, törende kendisini sezon sonuna kadar Kayserispor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
Hoşgeldin Samet Aybaba!— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) November 12, 2020
Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde Samet Aybaba, kendisini sezon sonuna kadar Hes Kablo Kayserispor'umuza bağlayan sözleşmeye imza attı.@berna_gozbasi #HesKabloKayserispor pic.twitter.com/8RHWockTT8
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