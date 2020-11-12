Sergen Yalçın, kulübün resmi sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu.

"Bu tür haberlerin çıkması üzücü. Herkesin bilmesi gereken bir şey var. Beşiktaş benim için normal bir kulüp değil. Normal bir kulüpte çalışmış olsaydım bunlar gündeme gelebilirdi ama burası bunların gündeme gelebileceği yer değil benim için. Beşiktaş'ta görevi bırakmam söz konusu olmaz. Benim böyle bir şey yapma lüksüm de yok."

Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın: "Ben Beşiktaş kimliği olan, camianın sembol isimlerinden biriyim. Ayrılmak istemem gibi bir durumun olması mümkün değil." pic.twitter.com/ZDafou2T6N — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 12, 2020

Yalçın, siyah-beyazlı camianın sembol isimlerinden biri olduğunu ve böyle bir dönemde görevi bırakmasının mümkün olmayacağını aktardı.

"Beraber çok zor şartlarda yola çıktık. Bazen işler istediğimiz gibi gitmiyor, olabilir bunlar futbolda var ama sonuçta toparlayamayacağımız bir durum da değil. Geçen sene de çok zor şartlarda göreve başladık. Bu sene de aynı süreç devam ediyor ama bunu yavaş yavaş toparlayacağız gibi duruyor. İyi çalışıyor çocuklar. Kovid olmasa, hayat normal olsa işler çok daha farklı olabilir. Böyle bir süreçte zor. Hem hastalıkla uğraşmak, hem antrenman yapmak hem maç oynamak kolay değil. Herkes için böyle sadece kendimi kastetmiyorum. Lütfen bu tür haberler yapmayın. Benimle ilgili böyle haberler olmaz. Ben zaten Beşiktaş kimliği olan bir hocayım, ben zaten buranın adamıyım. Bu camianın sembol isimlerinden biriyim. Burada benim böyle bir dönemde bırakma kararı almam mümkün değil. Bu tür haberler yapmayın, yapanlara da itibar etmeyin. Bu haberler herhalde bizi, kulübü yıpratmak amacıyla çıkıyor. Oyuncularımızla ilgili böyle haberler fazlaca yer alıyor sezon başından beri. Bunlara anlam vermek mümkün değil böyle bir süreçte. Pandemi dönemi, zor bir süreç. Bir seneden beri zor şartlar altında herkes mücadele ediyor. Seyirci yok, bir sürü problem var. Bir sürü oyuncumuzda kovid hastalığı meydana geldi. Son günlerde 5-6 oyuncumuz kovid oldu, onları da bir süre kullanamayacağız gibi görünüyor."