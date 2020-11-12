Haber Giriş: Kaynak: AA
A Milli Takım'ın testleri negatif çıktı
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım kafilesine bugün yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.
A Milli Takım, Vodafone Park’ta oynanan hazırlık maçında dün Hırvatistan ile karşılaştı.
Maç sonrası Hırvatistan Futbol Federasyonu, Hırvatistan Milli Takımı’nın Beşiktaşlı futbolcusu Vida’da Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
Bunun üzerine bugün A Milli Takım da Covid-19 testine girdi. A Milli Takım kafilesine yapılan test sonucu, takımın tamamının negatif olduğu açıklandı.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 16:42
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