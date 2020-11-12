Haber Giriş: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta vaka sayısı 8 oldu
Beşiktaş, Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu sayısının 8'e yükseldiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı ekipte pozitif vaka sayısı 8'e yükseldi.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik heyet, futbolcu ve görevli idari personele uygulanan Covid-19 test sonuçları sonunda biri kadro dışı bırakılan olmak üzere üç futbolcuda pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.
Ayrıca, ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan iki futbolcunun Covid-19 PCR testlerinde de pozitif bulguya rastlandığının kulübe bildirildiği kaydedildi.
Tarama testleri pozitif sonuç veren futbolcuların; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlandığı vurgulandı.
Siyah-beyazlı kulüp, daha önce de 3 oyuncusunun test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamıştı.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 21:15
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