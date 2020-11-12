Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Gaziantep Polisgücü; Hokeyin Kaplanları Gaziantep Dorukspor'u 22-1, Suruç Hokey Kulübü'nü 19-2, Türkoğlu Belediyesi Kahramanmaraş Hokey'i 11-2, Nizip Halk Eğitim Merkezi'ni 14-2, Alanya Stars Bolu Belediyesi'ni 11-6, Nizip Belediyespor'u 12-4, Amasya Gençlikspor'u 14-2 ve Nizip Gençlikspor'u 8-3 yendi.

"Ülkemizi Avrupa'da da üst sıralarda tutmak istiyoruz"

Gaziantep Polisgücü'nün kulüp başkanı Mehmet Kaplan, kadınlardan sonra erkeklerde de şampiyon olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

"Avrupa salon hokeyinin en üst liginde Türkiye'yi temsil edeceğiz. Ülkemizi Avrupa'da da üst sıralarda tutmak istiyoruz. Sezonun sona ermesiyle birlikte teknik ekibimiz ve sporcularımız kısa bir dinlenmenin ardından Avrupa hazırlıklarına başlayacak."

"Bu şampiyonluk bir nebze olsun teselli oldu"

Takımın teknik direktörü Yusuf Kasım ise koronavirüs ve İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle olumsuz günler yaşadıklarını vurguladı.

"Bütün bu olumsuz koşullar altında bir sezonu daha tamamladık. Bu şampiyonluk böylesi hüzünler arasında bir nebze olsun teselli oldu. Gaziantep halkına ve bize gönül veren herkese bu anlamlı şampiyonluğu hediye ediyoruz."