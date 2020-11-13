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Gökhan Gönül'ün kasığında yırtık tespit edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fenerbahçe Kulübü, Gökhan Gönül'ün kasığında yırtık tespit edildiğini açıkladı. Tecrübeli ismin sahalardan yaklaşık 1 ay uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe, tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül'ün sakatlığına ilişkin açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Gökhan Gönül'ün çekilen MR'ında kasık bölgesinde kısmi yırtık (Grade 2) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi.
Milli futbolcunun sahalardan 1 ay uzak kalması bekleniyor.
Etiketler: FenerbahçeSon Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 11:09
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