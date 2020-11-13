Milli takımın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Orkun Kökçü ile Mert Çetin, sakatlıkları nedeniyle milli takımımızın kampından ayrıldı. Geçmiş olsun Orkun Kökçü ve Mert Çetin." ifadelerine yer verildi.

BİLGİLENDİRME I Oyuncularımızdan Orkun Kökçü ile Mert Çetin sakatlıkları nedeniyle Milli Takımımızın kampından ayrıldılar.

Geçmiş olsun @Orkun_Kokcu, @mertcetin97 — Milli Takımlar #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) November 13, 2020