Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilen organizasyondaki ilk yarı final maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, BOTAŞ Gelişim'i 78-63 yenerek adını finale yazdırdı.

Diğer yarı final mücadelesinde ise Antalya 07 Basketbol'u 66-57 mağlup eden Emlak Konut, finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Emlak Konut'un karşı karşıya geleceği final karşılaşması, yarın saat 14.00'te başlayacak.