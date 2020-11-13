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Liverpoollu futbolcu Mohammmed Salah COVID-19'a yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah'ın yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.
Mısır Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takım kampında bulunan 28 yaşındaki futbolcu Mohammmed Salah'ın koronavirüse yakalandığı kaydedildi.
Sağlık durumu iyi olan Salah izole edilirken, takım arkadaşlarında pozitif vakaya rastlanmadı.
Salah, Liverpool'un 21 Kasım'da ligde Leicester City, 25 Kasım'da da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 19:16
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