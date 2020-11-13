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Sivas Belediyespor'da 4 futbolcunun COVID-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Misli.com 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor'da 4 futbolcunun yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Sivas Belediyespor Kulübü, tüm takım ve teknik heyete gerçekleştirilen COVID-19 testlerinde 4 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından, "Sporcularımıza ve teknik ekibimize yapılan Kovid-19 PCR testleri neticesine göre, 4 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanıldı. Testi pozitif çıkan oyuncularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanıldı. Testi pozitif çıkan oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" paylaşımı yapıldı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 19:08
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