Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, teknik heyet ve futbolculara Covid-19 testi uygulandı. Test sonucunda bir oyuncu ve bir antrenör pozitif çıktı.

Açıklamada, Covid 19'a yakalanan oyuncu ile antrenörün tedavisine başlanıldığı ve TFF ile Sağlık Bakanlığının ilgili izolasyon protokolünün titizlikle uygulandığı bildirildi.