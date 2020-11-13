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Kayserispor'da iki kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcu ile antrenörün yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, teknik heyet ve futbolculara Covid-19 testi uygulandı. Test sonucunda bir oyuncu ve bir antrenör pozitif çıktı.
Açıklamada, Covid 19'a yakalanan oyuncu ile antrenörün tedavisine başlanıldığı ve TFF ile Sağlık Bakanlığının ilgili izolasyon protokolünün titizlikle uygulandığı bildirildi.
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