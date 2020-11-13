Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesisimizde yapılan Covid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 2 sporcumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız evde izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kamuoyunun bilgisine pic.twitter.com/nl5cgHWhLr — Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) November 13, 2020