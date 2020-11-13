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Sivasspor'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Demir Grup Sivasspor'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesisimizde yapılan Covid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 2 sporcumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız evde izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Kamuoyunun bilgisine pic.twitter.com/nl5cgHWhLr— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) November 13, 2020
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 21:50
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