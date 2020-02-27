Haber Giriş: Kaynak: İHA
Olympique Lyon Juventus'u tek golle geçti
[Fotoğraf: İHA]
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Fransız ekibi Olympique Lyon, sahasında İtalyan devi Juventus'u 1-0 mağlup ederek tur avantajını yakaladı.
Ev sahibi ekip, 31. dakikada Tousart'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda İtalyan ekibi gol için bastırsa da 90 dakika Fransız ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Bu sonuçla Olympique Lyon, bir üst tura bir adım daha yaklaştı. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 17 Mart'ta oynanacak.
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