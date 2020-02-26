Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, ilk 4 dakikayı 9-2 önde geçti. De Colo'nun sayılarıyla 7. dakika içinde farkı çift hanelere (15-4) çıkaran sarı-lacivertliler, ilk periyodu 22-19 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte ribauntlarda etkili olan Galatasaray Doğa Sigorta, 16. dakikada Roberson'un sayılarıyla ilk kez öne geçti: 29-32. Williams'ın skorer oyunuyla Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı 39-38 üstün bitirdi.

İki takımın da hücumda istediği ritmi bulamadığı üçüncü çeyrekte, Fenerbahçe Beko 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla 28. dakikada 4 sayılık üstünlük yakaladı: 51-47. Çeyreğin sonunda 10-0'lık seri yakalayan (51-57) Galatasaray Doğa Sigorta, final periyoduna 57-53 önde girdi.

Final periyodu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Son çeyreğe taraftarının desteğini alarak başlayan Fenerbahçe Beko, savunmada sertliği artırdı. Çeyreğin başında 59-53'lük üstünlük kuran Galatasaray Doğa Sigorta'ya 10-0'lık seriyle karşılık veren sarı-lacivertliler, 33. dakikayı 63-59 önde geçti. Savunmada Vesely, hücumda Melih Mahmutoğlu'yla etkili olan Fenerbahçe Beko, son 2.5 dakikaya 75-71 üstün girdi. Galatasaray Doğa Sigorta, Poythress'in 3 sayılık basketiyle bitime 1 dakika kala farkı 1 sayıya indirdi: 75-74. Son 35 saniye kala Poythress'in basket faulüyle sarı-kırmızılılar öne geçti: 75-76. Harisson'un serbest atışlarıyla 15 saniye kala farkı 3'e çıkaran (78-75) Galatasaray Doğa Sigorta karşısında sarı-lacivertliler, Melih Mahmutoğlu'yla hücumu değerlendiremedi. Rakibine son 4 dakika 43 saniyede sayı şansı tanımayan ve 13-0'lık seri yapan Galatasaray Doğa Sigorta, sahadan 80-75 galip ayrıldı.