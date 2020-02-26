Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyada takipçileriyle buluştu.

Bakan Kasapoğlu'na en heyecanlandığı milli maçın hangisi olduğu soruldu.

Kasapoğlu bu soruya "Son elemelerdeki maçlar heyecan doluydu ama ben Fransa maçlarını unutamıyorum. Konya'da yendiğimiz Fransa maçı ile Paris'te elemeleri geçtiğimiz Fransa maçları benim için çok özel bir yere sahip." şeklinde cevap verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı milli takımdaki favorisinin kim olduğuna ise "Her biri" yanıtını verdi.

Kasapoğlu'nun gündeminde video yardımcı hakem sistemi de vardı.

Uygulamanın yeni başladığına dikkat çeken Kasapoğlu "Burada aslolan hakemlerimiz. Bu uygulamanın hakemlerimize katkı sağlaması bekleniyor. Zaman geçtikçe oturdukça daha başarılı olacağına inanıyorum." dedi.