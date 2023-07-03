Olympiakos'tan Bartra ve Maxi Gomez'e kanca

Trabzonspor'un iki yıldızı Yunan ekibi Oympiaskos'un takibinde. Marc Bartra ve Maxi Gomez'i kadrosuna katmak isteyen Pire ekibi, transferde ısrarcı görünüyor.

Olympiakos, ilk olarak iki oyuncu için 2,5 milyon euroluk bir teklifle bordo mavililerin kapısını çalmıştı.

Teklifi yeterli görülmeyen ve değerlendirmeye bile alınmayan kırmızı beyazlılar, bu rakamı yükseltmeye hazırlanıyor.

Trabzonspor, iki oyuncunun da yüksek maliyeti nedeniyle kayda değer bir teklif gelmesi durumunda bu satışa sıcak bakıyor.

5 milyon euro gelir bekleniyor

Karadeniz temsilcisinin, Maxi Gomez ve Bartra'nın satışından yaklaşık 5 milyon euroluk bir gelir bekliyor.

Ayrıca Trabzonspor'un kanat rotasyonunda düşündüğü isimlerden Philip Zinckernagel'in de transfere dahil olması gündemde.

Olympiakos, Zinckernagel'i takasta kullanmak istiyor

5 milyon euroya çıkmak istemeyen Olympiakos, Bartra ve Maxi Gomez'e karşılık Zinckernagel ve bir miktar bonservis bedeliyle bu transferi tamamlamak istiyor.

Hem Bartra hem de Maxi Gomez geçen sezon başında Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Bordo mavili formayla 40 resmi maça çıkan İspanyol stoper, 4 gol ve 1 asistlik başarılı bir performans ortaya koymuştu. Uruguaylı santrfor Gomez ise 34 maçta 7 kez ağları sarsıp 5 de gol pası vermişti.