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Spor
TRT SPOR 03.07.2023 14:00

Fenerbahçe ile Umut Nayir anlaştı

Fenerbahçe, iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertliler, Umut Nayir ile anlaştı.

Fenerbahçe ile Umut Nayir anlaştı

Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması devam ediyor. Sarı lacivertlilerde bazı isimlerle yolların ayrılması beklenirken, takıma yeni oyuncular katılacak.

Yönetim, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe, geçen sezon Hangikredi Ümraniyespor’da kiralık olarak forma giyen Umut Nayir ile anlaşma sağlandı.

Kulübü Eyüpspor ile de anlaşan sarı lacivertliler, milli futbolcu ile son detayları görüşüyor. Milli futbolcu önümüzdeki günlerde resmi imzayı atacak.

Geçen sezon performansıyla dikkat çeken Umut Nayir, 17 gol kaydederek ligin en fazla gol atan yerli oyuncusu oldu.

Milli futbolcu, son olarak Galler karşısında kilidi açan golü kaydederek ay yıldızlıların 3 puan ulaşmasında önemli rol oynadı.

30 yaşındaki oyuncu, daha önce Beşiktaş forması da giydi. Siyah beyazlılarda 30 maça çıkan Umut, 6 kez rakip ağları havalandırdı.

Eyüpspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Umut Nayir’in, sarı lacivertlilerden gelen teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Dar alanda pas organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.

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