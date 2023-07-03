Beşiktaş Daniel Amartey ve Halil Dervişoğlu ile anlaştı

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları yoğunluk kazandı. Emrecan Bulut'u kadrosuna kattığını açıklayan siyah beyazlılar, 2 oyuncuyu daha renklerine bağlamaya çok yakın.

Amartey, Şenol Güneş'in onayını bekliyor

Beşiktaş, Daniel Amartey ve Halil Dervişoğlu ile anlaşma sağladı. Amartey ile el sıkışan yönetim, Ganalı stoperi teknik direktör Şenol Güneş'in onayına sundu.

Deneyimli çalıştırıcı, Amartey transferine izin verdiği takdirde 28 yaşındaki futbolcu Almanya kampında yer alacak.

Daniel Amartey, Ocak 2016'dan bu yana Leicester City forması giyiyor. İngiliz temsilcisiyle sözleşmesi sona eren Ganalı futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.

Halil Dervişoğlu da tamam, Brentford ile görüşmeler sürüyor

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı bir diğer futbolcu ise Halil Dervişoğlu. 23 yaşındaki oyuncunun kulübü Brentford ile görüşmeler devam ediyor.

Halil Dervişoğlu'nun, İngiliz ekibiyle 1 yıllık sözleşmesinin kalması nedeniyle Beşiktaş bu transferi uygun bir bonservisin yanı sıra sonraki satıştan pay şeklinde tamamlaması bekleniyor.

Geçen sezonu Championship ekiplerinden Burnley’de geçiren milli futbolcu, 9 maçta 1 gol atmıştı.

Beşiktaş'ta futbolcular çeşitli testlere tabi tutuldu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta futbolcular, çeşitli testlerden geçirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sağlık ekibi tarafından esneklik, kuvvet, performans ve dayanıklılık testlerine tabi tutuldu.

Bu arada siyah-beyazlı futbolcular Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Utku Yuvakuran, Kartal Kayra Yılmaz, Kerem Kalafat, Mert Günok, Cenk Tosun, Valentin Rosier, Ahmet Gülay, Emrecan Uzunhan, Onur Bulut ve Umut Meraş, Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.