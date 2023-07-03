Inter Merih Demiral'a talip

Atalanta'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Merih Demiral'ın, Hakan Çalhanoğlu ile takım arkadaşı olması gündemde.

İtalyan basını, stoper Skriniar'ın Paris Saint Germain'le anlaşmasından sonra Inter'in Merih Demiral'ı transfer listesine aldığını yazdı.

Atalanta'da sezonun ikinci yarısında 11'de şans bulmakta zorlanan başarılı savunmacı, kariyerini yeni bir kulüpte sürdürmeye sıcak bakıyor.

25 yaşındaki stoper daha önce Serie A'da Juventus ve Sassoulo formalarını giydi. Atalanta 2021 yılında kiraladığı milli futbolcunun bonservisini sezon başında 21 milyon euro ödeyerek aldı.

Merih Demiral bu sezon Seri A'da 28 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.