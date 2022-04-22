Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA), yaptığı açıklamaya göre Rylov'un 9 ay süreyle FINA organizasyonlarında yarışması askıya alındı.

Rus ve Belaruslu sporcular ile yetkililer, 2022'nin sonuna kadar hiçbir FINA etkinliğine davet edilmeyecek.

25 yaşındaki Rylov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mart ayında Moskova'da Luzhniki Stadı'ndaki mitingine katılan birkaç sporcu arasındaydı. Mitinge katılan sporcular, kıyafetlerinde savaş yanlısı 'Z' harfini taşıyordu.

Rus yüzücü, geçen yaz Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları'nda 100 metre ve 200 metre sırtüstü kategorisinde altın madalya kazanmıştı.