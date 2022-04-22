Süper Lig’in zirvesindeki Trabzonspor’un taraftarlarını yaklaşan şampiyonluğun heyecanı sardı.

Bordo mavili takım şampiyonluğu ilan etmeden önce hazırlıklara başlayan taraftarlar, kent meydanını bayrak ve afişlerle donattı.

Önceki gün kent merkezinde bir otelin ön cephesine asılan 350 metrekarelik Trabzonspor afişi, bordo mavili taraftarları hayran bıraktı.

[Fotoğraf: DHA]

Afişte vefat eden Trabzonspor eski teknik direktörü Özkan Sümer, eski kulüp başkanı Şamil Ekinci, eski asbaşkan Derviş Bayraktar, şehit Eren Bülbül, Kazım Koyuncu, ‘Dozer’ lakaplı futbolcu Cemil Usta ile Trabzonspor’un yaşayan efsanesi eski teknik direktör ve futbolcu Ahmet Suat Özyazıcı resmedildi.

Görenlerin fotoğraf çekmeden geçmediği afişte ayrıca şampiyonluk sezonunun başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculara yer verildi.

[Fotoğraf: DHA]

"Diğer efsanelerimiz için de çalışma yapacağız"

Afişi yaptıran Buğra Bayraktar, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın şampiyonluk inancı aşıladığını ve ilk defa bu sene yaşanacak şampiyonluğa inandığını söyledi.

Bayraktar, afişin babasının fikri olduğunu ve 2 ay önce çalışmalara başladığını anlattı.

"Tasarımcı arkadaş resmi elde tek tek çizdi. Afişte vefat etmiş efsanelerimiz, mevcut başkanımız, hocamız var. Eren Bülbül de büyük bir Trabzonsporluydu, çocuktu ve artık Türkiye’nin bir değeri, onun da afişte olmasını istedik. Kazım Koyuncu Trabzonlu olmamasına rağmen bizden daha iyi bir Trabzonspor ruhu vardı, ona da yer verdik. Cephemiz ancak buna el verdi. İlerleyen günlerde diğer efsanelerimize de yer vereceğimiz bir çalışma yapacağız."

[Fotoğraf: DHA]

"Şampiyonluğu resmetmek istedik"

Bayraktar, şehir olarak da şampiyonluğa inandıklarını söyledi.

"Hocamızın son maçta ‘sandıklardan bayrakları çıkarın’ demesiyle bu işi hızlandırdık. Şehre heyecan yarattıysak ne mutlu bize. Afişi yaparken çok duygulandık. Şampiyonluğu resmetmek için bu projeyi hayata getirdik. Umarım yapabilmişizdir."