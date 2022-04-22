Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 11:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalyaspor özel maçta Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak
Fraport TAV Antalyaspor, 25 Nisan Pazartesi günü Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'le özel maç yapacak.
Shakhtar Donetsk Kulübünün Ukrayna'da barış temasına dikkati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamında yapılacak maç, Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.
Maçtan elde edilecek gelir, savaş mağdurları ve çocuklar yararına kullanılacak.
Shakhtar Global Tour— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) April 21, 2022
Shakhtar Donetsk
25 Nisan 2022
20.30
Antalya Stadyumu
#FootballForPeace pic.twitter.com/om5bj26xNZ
Etiketler: Antalya Antalyaspor Süper Lig
Son Haberler
- 12:37
- 12:26
- 12:35
- 12:44
- 12:23
Sıradaki Haber
Futbolda haftanın programı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz