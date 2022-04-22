Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonada ay-yıldızlı formayı temsil eden sporcular, 1 altın, 6 bronz madalya elde etti.

Toplam 25 sporcuyla katılan Türkiye'ye tek altın madalyayı kadınlar 48 kiloda Filiz Işık getirdi.

Kadınlar 54 kiloda Kevser Tütüncü, 57 kiloda Sıla Sürmeneli, erkeklerde ise 54 kiloda Ahmet Pekel, 67 kiloda Bilge Kağan Kanlı, 80 kiloda Muhammed Halil Doğru ve 86 kiloda Oğuzhan Türk, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, başarılı olan milli sporcuları tebrik etti.