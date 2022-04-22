Futbolda haftanın programı
Futbolda Spor Toto Süper Lig ile Spor Toto 1. Lig'de 34'üncü hafta maçları oynanacak. TFF 2. Lig'de 36'ncı, TFF 3. Lig 1 ve 3. Gruplarda 32'nci, 2. Grup'ta 36'ncı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19'uncu hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:
Spor Toto Süper Lig
Bugün:
20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)
23 Nisan Cumartesi:
16.00 Gaziantep FK-Göztepe (Kalyon)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor (Atatürk Olimpiyat)
20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)
24 Nisan Pazar:
16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)
20.30 Altay-Galatasaray (Alsancak Mustafa Denizli)
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Antalya)
25 Nisan Pazartesi:
20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)
Spor Toto 1. Lig
23 Nisan Cumartesi:
16.00 Gençlerbirliği-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eryaman)
20.30 Bursaspor-Altaş Denizlispor (Bitci Timsah Park)
24 Nisan Pazar:
13.30 Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
13.30 Ankara Keçiörengücü-NasaDoge Menemenspor (Aktepe)
16.00 Kocaelispor-Manisa FK (Kocaeli)
20.30 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.30 Balıkesirspor-MKE Ankaragücü (Balıkesir Atatürk)
25 Nisan Pazartesi:
14.30 Tuzlaspor-Adanaspor (Eyüp)
20.30 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)
TFF 2. Lig
Beyaz Grup:
24 Nisan Pazar:
15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Isparta 32 Spor (Diyarbakır)
15.00 Pazarspor-Akhisarspor (Pazar İlçe)
15.00 Weecoins Kırklarelispor-Pendikspor (Kırklareli Atatürk)
15.00 Şanlıurfaspor-Uşakspor (Şanlıurfa GAP)
15.00 Teco Karacabey Belediyespor-Kırşehir Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
15.00 Eskişehirspor-Nazilli Belediyespor (Eskişehir Yeni)
15.00 Bucaspor 1928-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Yeni Buca)
15.00 Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Anagold 24 Erzincanspor (Karaelmas K. Köksal)
Kırmızı Grup:
24 Nisan Pazar:
15.00 Somaspor-Ankaraspor (Soma Atatürk)
15.00 Silahtaroğlu Vanspor-1461 Trabzon FK (Van Atatürk)
15.00 Bodrumspor-İnegölspor (Bodrum İlçe)
15.00 Çorum FK-Niğde Anadolu FK (Çorum Şehir-Seyircisiz)
15.00 Sarıyer-Adıyaman FK (Yusuf Ziya Öniş)
15.00 An Zentrum Bayburt Özel İdare-Afjet Afyonspor (Bayburt Genç Osman)
15.00 Sivas Belediyespor-Diyarbekirspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
15.00 Kahramanmaraşspor-Ergene Velimeşespor (Ceyhan İlçe)
15.00 Serik Belediyespor-Sakaryaspor (Serik İsmail Oğan)
15.00 Etimesgut Belediyespor-Turgutluspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
TFF 3. Lig
1. Grup:
24 Nisan Pazar:
15.00 Hendekspor-Belediye Kütahyaspor (Hendek Atatürk)
15.00 Criptoswaps Çatalcaspor-Başkent Gözgözler Akademi (Tepecik Şenol Güneş)
15.00 Nevşehir Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Nevşehir Gazi)
15.00 Formüll Erbaaspor-Batman Petrolspor (Erbaa İlçe)
15.00 1954 Kelkit Belediyespor-Artvin Hopaspor (Kelkit İlçe)
15.00 Sancaktepe FK-Bergama Belediyespor (15 Temmuz)
15.00 Kahta 02 Spor-Fatsa Belediyespor (Kahta İlçe)
15.00 Elazığspor-Arnavutköy Belediyespor (Elazığ Doğukent)
15.00 Osmaniyespor-Karaman FK (7 Ocak)
2. Grup:
24 Nisan Pazar:
15.00 Kızılcabölükspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Doğan Seyfi Atlı)
15.00 Hacettepe-Siirt Özel İdarespor (Yeni Mahalle Hasan Doğan)
15.00 68 Aksaray Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Dağılgan)
15.00 Kuşadasıspor-Bayrampaşa (Kuşadası Özer Türk)
15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetleri-Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK (Maltepe Hasan Polat)
15.00 Darıca Gençlerbirliği-İskenderunspor (Darıca İlçe)
15.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-52 Orduspor (Şile)
15.00 Bitexen Düzcespor-Kalecik FK (Düzce 18 Temmuz)
15.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Yomraspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)
3. Grup:
24 Nisan Pazar:
15.00 Kardemir Karabükspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
15.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Modafen (Başpınar-Seyircisiz)
15.00 Mardin 1969 Spor-Büyükçekmece Tepecikspor (Mardin 21 Kasım)
15.00 Criptoswaps Edirnespor-Orduspor 1967 (Edirne 25 Kasım)
15.00 Belediye Derincespor-Ağrı 1970 (Belediye Derincespor)
15.00 Esenler Erokspor-Çankaya FK (Esenler Erokspor)
15.00 İçel İdmanyurdu-Karbel Karaköprü Belediyespor (Mersin)
15.00 Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Ceyhanspor (Of)
15.00 Karşıyaka-Fethiyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
A Grubu:
24 Nisan Pazar:
11.00 Altay-Fenerbahçe (Atatürk 1 Nolu Yan Saha)
12.00 Fatih Vatanspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Fatih Mimar Sinan)
12.00 Kocaeli Bayan FK-Amed Sportif Faaliyetler (Mehmet Ali Kağıtçı)
12.00 Ataşehir Belediyespor-Bitexen 1207 Antalyaspor (İBB Esatpaşa)
14.00 Hatayspor-Kireçburnu (Yayladağı)
14.00 Beşiktaş Vodafone-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomgetspor (Gebze Alaettin Kurt)
B Grubu:
23 Nisan Cumartesi:
14.00 ALG Spor-Galatasaray Hepsiburada (Batur)
24 Nisan Pazar:
12.00 Trabzonspor-Bitexen Sivasspor (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)
12.00 Yukatel Kayseri Kadın FK-Çaykur Rizespor (Vali Nihat Canpolat Sümer 1 Nolu Saha)
12.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Dudullu (Muharrem Gülergin Suni Çim)
12.00 İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Wulfz Fatih Karagümrük (Millet Bahçesi 19 Mayıs Suni Çim Saha)
14.00 Konak Belediyespor-Hakkarigücü (Atatürk Stadı 1 Nolu Yan Saha)
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