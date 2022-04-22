Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

23 Nisan Cumartesi:

16.00 Gaziantep FK-Göztepe (Kalyon)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor (Atatürk Olimpiyat)

20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)

24 Nisan Pazar:

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)

20.30 Altay-Galatasaray (Alsancak Mustafa Denizli)

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Antalya)

25 Nisan Pazartesi:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

Spor Toto 1. Lig

23 Nisan Cumartesi:

16.00 Gençlerbirliği-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eryaman)

20.30 Bursaspor-Altaş Denizlispor (Bitci Timsah Park)

24 Nisan Pazar:

13.30 Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

13.30 Ankara Keçiörengücü-NasaDoge Menemenspor (Aktepe)

16.00 Kocaelispor-Manisa FK (Kocaeli)

20.30 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Balıkesirspor-MKE Ankaragücü (Balıkesir Atatürk)

25 Nisan Pazartesi:

14.30 Tuzlaspor-Adanaspor (Eyüp)

20.30 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

24 Nisan Pazar:

15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Isparta 32 Spor (Diyarbakır)

15.00 Pazarspor-Akhisarspor (Pazar İlçe)

15.00 Weecoins Kırklarelispor-Pendikspor (Kırklareli Atatürk)

15.00 Şanlıurfaspor-Uşakspor (Şanlıurfa GAP)

15.00 Teco Karacabey Belediyespor-Kırşehir Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

15.00 Eskişehirspor-Nazilli Belediyespor (Eskişehir Yeni)

15.00 Bucaspor 1928-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Yeni Buca)

15.00 Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Anagold 24 Erzincanspor (Karaelmas K. Köksal)

Kırmızı Grup:

24 Nisan Pazar:

15.00 Somaspor-Ankaraspor (Soma Atatürk)

15.00 Silahtaroğlu Vanspor-1461 Trabzon FK (Van Atatürk)

15.00 Bodrumspor-İnegölspor (Bodrum İlçe)

15.00 Çorum FK-Niğde Anadolu FK (Çorum Şehir-Seyircisiz)

15.00 Sarıyer-Adıyaman FK (Yusuf Ziya Öniş)

15.00 An Zentrum Bayburt Özel İdare-Afjet Afyonspor (Bayburt Genç Osman)

15.00 Sivas Belediyespor-Diyarbekirspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

15.00 Kahramanmaraşspor-Ergene Velimeşespor (Ceyhan İlçe)

15.00 Serik Belediyespor-Sakaryaspor (Serik İsmail Oğan)

15.00 Etimesgut Belediyespor-Turgutluspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

TFF 3. Lig

1. Grup:

24 Nisan Pazar:

15.00 Hendekspor-Belediye Kütahyaspor (Hendek Atatürk)

15.00 Criptoswaps Çatalcaspor-Başkent Gözgözler Akademi (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Nevşehir Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Nevşehir Gazi)

15.00 Formüll Erbaaspor-Batman Petrolspor (Erbaa İlçe)

15.00 1954 Kelkit Belediyespor-Artvin Hopaspor (Kelkit İlçe)

15.00 Sancaktepe FK-Bergama Belediyespor (15 Temmuz)

15.00 Kahta 02 Spor-Fatsa Belediyespor (Kahta İlçe)

15.00 Elazığspor-Arnavutköy Belediyespor (Elazığ Doğukent)

15.00 Osmaniyespor-Karaman FK (7 Ocak)

2. Grup:

24 Nisan Pazar:

15.00 Kızılcabölükspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Doğan Seyfi Atlı)

15.00 Hacettepe-Siirt Özel İdarespor (Yeni Mahalle Hasan Doğan)

15.00 68 Aksaray Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Dağılgan)

15.00 Kuşadasıspor-Bayrampaşa (Kuşadası Özer Türk)

15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetleri-Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK (Maltepe Hasan Polat)

15.00 Darıca Gençlerbirliği-İskenderunspor (Darıca İlçe)

15.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-52 Orduspor (Şile)

15.00 Bitexen Düzcespor-Kalecik FK (Düzce 18 Temmuz)

15.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Yomraspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

3. Grup:

24 Nisan Pazar:

15.00 Kardemir Karabükspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Modafen (Başpınar-Seyircisiz)

15.00 Mardin 1969 Spor-Büyükçekmece Tepecikspor (Mardin 21 Kasım)

15.00 Criptoswaps Edirnespor-Orduspor 1967 (Edirne 25 Kasım)

15.00 Belediye Derincespor-Ağrı 1970 (Belediye Derincespor)

15.00 Esenler Erokspor-Çankaya FK (Esenler Erokspor)

15.00 İçel İdmanyurdu-Karbel Karaköprü Belediyespor (Mersin)

15.00 Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Ceyhanspor (Of)

15.00 Karşıyaka-Fethiyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

A Grubu:

24 Nisan Pazar:

11.00 Altay-Fenerbahçe (Atatürk 1 Nolu Yan Saha)

12.00 Fatih Vatanspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Fatih Mimar Sinan)

12.00 Kocaeli Bayan FK-Amed Sportif Faaliyetler (Mehmet Ali Kağıtçı)

12.00 Ataşehir Belediyespor-Bitexen 1207 Antalyaspor (İBB Esatpaşa)

14.00 Hatayspor-Kireçburnu (Yayladağı)

14.00 Beşiktaş Vodafone-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomgetspor (Gebze Alaettin Kurt)

B Grubu:

23 Nisan Cumartesi:

14.00 ALG Spor-Galatasaray Hepsiburada (Batur)

24 Nisan Pazar:

12.00 Trabzonspor-Bitexen Sivasspor (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)

12.00 Yukatel Kayseri Kadın FK-Çaykur Rizespor (Vali Nihat Canpolat Sümer 1 Nolu Saha)

12.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Dudullu (Muharrem Gülergin Suni Çim)

12.00 İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Wulfz Fatih Karagümrük (Millet Bahçesi 19 Mayıs Suni Çim Saha)

14.00 Konak Belediyespor-Hakkarigücü (Atatürk Stadı 1 Nolu Yan Saha)