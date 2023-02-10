Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Olimpik milli judoculardan depremzedelere yardım
Olimpik milli judocular, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda yardımda bulundu.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tel-Aviv Grand Slam müsabakalarının hazırlık kampını sürdüren olimpik kadın ve erkek milli takım judocuları; İstanbul Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi'nde oluşturulan yardım toplama merkezine kendi yardım kolilerini de getirdi.
Milli judocuların katkılarına; İstanbul Gençlik Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve Gençlik Spor Yurt Hizmetleri Müdürü Zekeriya Aslantürk de eşlik etti.
Etiketler: Deprem
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