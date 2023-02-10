Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tel-Aviv Grand Slam müsabakalarının hazırlık kampını sürdüren olimpik kadın ve erkek milli takım judocuları; İstanbul Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi'nde oluşturulan yardım toplama merkezine kendi yardım kolilerini de getirdi.

Milli judocuların katkılarına; İstanbul Gençlik Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve Gençlik Spor Yurt Hizmetleri Müdürü Zekeriya Aslantürk de eşlik etti.