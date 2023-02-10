Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 09:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başakşehir deprem bölgesine yardım tırı gönderdi
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar görenler için yardım tırı gönderdi.
Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ve personel, yardım malzemelerinin paketlenmesine yardımcı oldu.
Deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza gönderilmek üzere, kulübümüzün hazırladığı yardım kolilerini taşıyan tır tesislerimizden yola çıktı. https://t.co/urTGj7Cl7j pic.twitter.com/dMvIAfqdyB— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) February 8, 2023
Etiketler: Deprem Medipol Başakşehir
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