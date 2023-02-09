Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "James Harden ile de görüştüm. Acımızı paylaştığını ve ne gerekiyorsa yapmak istediğini belirtti. Kendisinin imzalı formasını da açık arttırma ile satışa çıkartıyoruz. Elde edilecek gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap Derneğine gönderilecektir." bilgisini verdi.

Furkan Korkmaz, daha önce de takım arkadaşı Embiid'in de Kahramanmaraş merkezli ve 10 il ile Suriye'yi etkileyen depremde etkilenen depremzedelere destek için formasının açık arttırmayla satışa çıkarılacağını açıklamıştı.