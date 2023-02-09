Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 19:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Liglerin başlama tarihi açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig'deki maçların 3-4 Mart'ta devam etmesini planladıklarını açıkladı.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmeyi istemesi halinde, iki kulübün hakları baki kalma kaydıyla lige 17 takımla devam edeceklerini söyledi.
Büyükekşi açıklamasında: "Bu hafta oynanacak maçlarımızı önümüzdeki haftaya ertelemiştik. Acımız çok büyük. Onun için bugün itibarıyla maçlarımızı 3-4 mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık. Hatayspor Kulübü bugün yazı gönderdi.
Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Etiketler: Son Dakika Süper Lig TFF
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