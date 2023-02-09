TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmeyi istemesi halinde, iki kulübün hakları baki kalma kaydıyla lige 17 takımla devam edeceklerini söyledi.

Büyükekşi açıklamasında: "Bu hafta oynanacak maçlarımızı önümüzdeki haftaya ertelemiştik. Acımız çok büyük. Onun için bugün itibarıyla maçlarımızı 3-4 mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık. Hatayspor Kulübü bugün yazı gönderdi.

Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz.'' ifadelerini kullandı.