Türkiye Futbol Federasyonu’nun, depremzedeler için başlatmış olduğu yardım kampanyasına Azerbaycan Futbol Federasyonu da katıldı.

Azerbaycan Futbol Federasyonu sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen vatandaşlar için 500 bin lire nakdi yardımda bulunuldu.

Konuyla ilgili Azerbaycan Futbol Federasyonu’nun paylaşımını alıntılayan Türkiye Futbol Federasyonu, 'Bir Millet İki Devlet' paylaşımında bulundu.