Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK, Spor Toto 1. Lig'den Yeni Malatyasporlu futbolcular deprem felaketini yaşadı.

Atakaş Hatayspor'da enkaz altında kalan Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'tan hala bir haber gelmedi.

Gaziantep FK takımı izinli olduğu için futbolcuların çoğu il dışındaydı, kentte bulunan az sayıda sporcu da şehirden ayrıldı.

Yeni Malatyaspor’da Çaykur Rizespor maçından sonra verilen izin dolayısıyla çok sayıda futbolcu depremde kentte bulunmazken, kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan enkaz altında kaldı. Ahmet Eyüp'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Deprem bölgesinde yer alan TFF 2. Lig ekipleri Adıyaman FK, Şanlıurfaspor, Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbekirspor, İskenderunspor, TFF 3. Lig ekipleri Karaköprü Belediyespor, Entegre Solar Elazığspor, 23 Elazığ FK, Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor, Osmaniyespor FK, Malatya Arguvanspor deprem felaketinden etkilendi.

Kahramanmaraş İstiklalspor 3 futbolcusunu kaybetti

Bölgesel Amatör Lig'de 1. Grup, 2. Grup ve 7. Grup'ta bulunan birçok takım, felaketin etkilediği ekipler oldu.

2. Grup'ta lider durumda bulunan Kahramanmaraş İstiklal Spor'da birçok oyuncu enkaz altında kalırken, futbolculardan Taner Kahriman, Hakan Doğan ve Saruhan Bolat hayatını kaybetti.

İskenderunspor'da teknik ekipten Halil İbrahim Ölmez ile 18 Yaş Altı Takımı'nın sporcusu Burak Duraltı, enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu'nda Gaziantep temsilcisi ALG Spor ve Onvo Hatayspor, B Grubu'nda Amed Sportif Faaliyetler ve Bitexen Adana İdmanyurduspor, 1. Lig'de de Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor ve Birfen Koleji Hatay Defne Spor depremden etkilendi.

Voleybolcu Betül Çoban Çakır-Bedrettin Çakır çifti hayatını kaybetti

TVF Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Gaziantep temsilcisi Merinos Voleybol'un smaçörü Betül Çoban Çakır ve voleybolcu eşi Bedrettin Çakır kurtarılamadı.

TVF Erkekler Voleybol 2. Ligi 6. Grup'ta play-off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor Takımı'nda enkaz altında kalan sporculardan Mehmet Can Ağırbaş ve Murat Çiloğulları hayatını kaybetti.

Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde lider durumda bulunan Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyespor Takımı oyuncusu Cemal Kütahya ve ailesinin Hatay'da göçük altında kaldığı ifade edildi.

Voleybol liglerinde de depremin vurduğu bölgede birçok takım yer alıyor.

Efeler Ligi'nde Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi'nde Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Erkekler 1. Ligi'nde Hatay Erzin Yeşilkent, Gaziantep Gençlikspor, Kadınlar 2. Lig 15. Grup'taki takımlar ile 13. Grup'tan İmamoğlu Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan Belediyesi, Erkekler 2. Lig 5. Grup'taki takımların tamamı, 6. Grup'tan ise GAP Gençlik ve Elazığ Aksaray Gençlik kulüpleri depremden etkilenen voleybol takımları oldu.

Milli basketbolcu Nilay Aydoğan enkaz altında

ING Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Çankaya Üniversitesi'nin milli basketbolcusu Nilay Aydoğan'ın da Malatya'da enkaz altında kaldığı ifade ediliyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bölge takımlarından Gaziantep Basketbol, hafta sonunda Büyükçekmece deplasmanında boy gösterdiği için Gaziantep'e dönemedi. Takım, FIBA Avrupa Kupası mücadelesi için Almanya'ya gitti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Basketbol Ligi ekipleri Elazığ İl Özel İdare, Tarsus Belediyesi ve Elazığ Basketbol bölgede etkilenen takımlar oldu.

Üzücü haberler gelmeye devam ediyor

Spor camiasında depremin şu ana kadarki bilançosu çok ağır oldu.

Üzümdalı Gençlik ve Spor Kulübünden Bedir Terlik ve Hasan Ekşi, Alpedo Kahramanmaraş Voleybol Yardımcı Antrenörü Ümit Can Doğan vefat etti.

Kahramanmaraş TOHM atıcılık sporcusu Sefa Bayraktar, Antakya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erhan Önal, Türkiye Binicilik Federasyonu sporcusu Semanur Baysal ve Hatayspor malzemecisi Onur Akdeniz yaşamını yitirdi.

Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Şanlıurfa Gençlikspor Antrenörü Mustafa Abak ve eşi Hacer Abak, Turgutlu Belediyesi e-spor oyuncusu Gizem Harmankaya hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sporcularının kaldığı binanın yıkılması sebebiyle başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda enkaz altından kurtarılan güreşçiler Muhammed Gül, Hamza Çelik, Yusuf Eskisarılı, Ömer Faruk Çayır, Sezer Yıldız, Utku Doğan, İbrahim Kar ve Mehmet Emin Demir'in sağlık durumları iyi. Ahmet Taş, Mehmet Eskisarılı, Ali Gürsoy ve Aslan Ekiz ise yaşamını yitirdi.

Fransa, Kosova ve Özbekistan'dan gelen güreşçiler tahliye edildi.

Voleybol maçları için Adıyaman'a gelen, aralarında KKTC'den öğrencilerin de olduğu çok sayıda kişi ise yıkılan otelin enkazı altında bulunuyor.