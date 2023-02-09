Sarı-kırmızılı kulüp, İtalyan ekibi Roma'dan transfer ettiği 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Galatasaray Kulübü, trasferi Türkiye Futbol Federasyonuna bildirerek Zaniolo'nun lisansını da çıkardı.

Nicolò Zaniolo: “Muhammed ve Türk halkı için çok üzgünüm.”



Hayatını kaybeden yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz, hiçbirinizi unutmayacağız! ∞



Afet bölgelerine ulaştırılmak üzere, Nef Stadyumu ve Galatasaray Taçspor Tesisleri’nde yardımlarınızı bekliyoruz. pic.twitter.com/IO4xFV6nqO — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 9, 2023

Nicolo Zaniolo'nun transfer şartlarını açıkladı

Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo'nun transfer şartlarını açıkladı.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, Nicolo Zaniolo'nun transferi konusunda Roma ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon euro kesin transfer bedeli ödenecek. Futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'si İtalyan ekibine verilecek.

Bu sezondan başlamak üzere 4,5 sezon için sözleşme imzalanan futbolcuya, 2022-2023 sezonu için net 900 bin, diğer sezonlar için net 2 milyon 750 bin euro sezonluk maaş ödenecek.

Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Futbol A Takımı oyuncumuz Nicolò Zaniolo, Nef Stadyumu Yardım Merkezi'ndeki çalışmalarımıza destek verdi.



Nef Stadyumu P1 ve P2 Otopark Alanı'ndayız.



Afet bölgesindeki vatandaşlarımıza yardımlarınızı bekliyoruz. pic.twitter.com/xJBmgVxEQW — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 9, 2023

Nicolo Zaniolo: Muhammed ve Türk halkı için çok üzgünüm

Galatasaray, Kahramanmaraş’ta yaşanan ve Türkiye’yi derinden etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından hayatını kaybeden vatandaşlar anısına bir video yayınladı.

Hazırlanan videoda Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan da unutulmadı. Muhammed'in sosyal medya hesabından son paylaşımı Nicolo Zaniolo'nun transferi ile ilgiliydi.

"Destek için ben yardımımı yaptım"

Zaniolo, depremlerden dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

"Muhammed için çok üzüntülüyüm ve de tüm Türk halkı için. Destek için ben yardımımı yaptım. Hepimiz katkıda bulunalım ve birlikte eskisinden daha güçlü olalım"