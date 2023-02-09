Federasyondan yapılan açıklamaya göre, gönüllü listesinin Gençlik ve Spor Bakanlığından onaylandığı belirtildi.

"Afet Bölgesi Gönüllü Listemiz, AFAD tarafından da onaylandı. Afet bölgesine intikal edilecektir. Gün birlik günüdür. Bir kişiye dahi yardım ulaştırabilirsek ne mutlu bizlere. Allah yardımcınız olsun."

Gönüllü listesinin içinde sporcular ve antrenörler de yer alıyor.