Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 15:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Boks Federasyonundan 50 gönüllü deprem bölgesine gidiyor
[Fotograf: AA]
Türkiye Boks Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremde zarar gören bölgelere gitmek için 50 kişilik gönüllünün belirlendiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, gönüllü listesinin Gençlik ve Spor Bakanlığından onaylandığı belirtildi.
"Afet Bölgesi Gönüllü Listemiz, AFAD tarafından da onaylandı. Afet bölgesine intikal edilecektir. Gün birlik günüdür. Bir kişiye dahi yardım ulaştırabilirsek ne mutlu bizlere. Allah yardımcınız olsun."
Gönüllü listesinin içinde sporcular ve antrenörler de yer alıyor.
Son Haberler
- 12:22
- 12:19
- 12:07
- 12:11
- 12:18
Sıradaki Haber
Samsunspor'dan depremzedelere destek çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz