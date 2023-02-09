TMOK'tan yapılan açıklamaya göre, çok sayıda ısıtıcı, battaniye, yorgan, uyku tulumu, çocuk maması, çocuk bezi ve konserve gıdalardan oluşan yardım paketleri AFAD ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda depremzedelere ulaştırılması üzere ilgililere teslim edildi.

TMOK olarak bölgedeki çocuk ve gençlerin spor yoluyla rehabilitasyonunu amaçlayan projeler de yapılacak.

"TMOK olarak yaptığımız bu yardımlar yanında, 1999 depreminden sonra uygulamaya koyduğumuz, bölgedeki çocuk ve gençlerin spor yoluyla rehabilitasyonunu amaçlayan proje ve etkinliklerimize benzer inisiyatifler üzerinde de çalıştığımızı, gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağımızı bildiririz. Bu vesileyle bir kez daha depremlerde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, deprem bölgelerinde görev yapan tüm görevli ve gönüllülere kuvvet dileriz."