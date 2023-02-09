Bugün yapılan organizasyonda, Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş, Arda Güler ve Serdar Dursun, toplanan yardım malzemelerinin tırlara doldurulmasına yardımcı oldu.

Forvet oyuncusu Serdar Dursun, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Serdar Dursun, depremde hayatını kaybedenlere baş sağlığı dileyerek sözlerine başladı.

"Herkesten Allah razı olsun. Başımız sağ olsun. Zor bir dönem ama ülkemize helal olsun. Böyle bir ülke yok. Çok yardımsever ülkeyiz. Kenetlendik. Ben Almanya'da büyüdüm. Orada böyle şeyler imkansız. Bu gibi durumlar olmaz bence. Burada okuldan çıkanlar geliyor, işten çıkanlar geliyor. Herkesten Allah razı olsun. Yüklediğimiz 21. tır oldu bu. İnşallah daha çok tır yollarız."

Yaraları hep birlikte saracağız.



Sporcularımızın da çalışmalara destek olduğu 20. tırımız yola çıktı. pic.twitter.com/UiKNYlV1Mf — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 9, 2023

Dursun, herkesin elinden gelen desteği verdiğine dikkat çekti.

"Birlik ve beraberliğimiz var. Herkes eşit. İster futbolcu, ister basketbolcu, ister çalışan ol. Hepimiz aynıyız. Herkes yardım etmeye çalışıyor. Herkesin temiz bir kalbi var ve yardıma geliyorlar. Herkese ihtiyacımız var."

Ülker Stadı'nda yardımlar deprem bölgesi için hazırlanıyor

Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda deprem bölgesine gönderilecek yardımlar için hummalı çalışma sürüyor.

Yardımlarınız için sonsuz teşekkürler.



21. tırımız afet bölgesine gitmek üzere yola çıktı. pic.twitter.com/6q9zZNQWgH — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 9, 2023

Statta koordinasyona yardımcı olan Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Komsuoğlu, genç yaşlı demeden herkesin yardım için stada geldiğini belirtti.

Akıllarının her an bölgede olduğunu aktaran Fenerbahçe yöneticisi, "Şu anda orada yaşam mücadelesi veren vatandaşlarımız var. Bizler bir nebze de olsa yanlarında olmaya çalışıyoruz. Buna Fenerbahçe ya da diğer takımlar olarak bakmıyoruz. Bu tamamen Türk milletinin ortak kampanyası. İnşallah güzel haberler artar. Orada soğuk hava şartları var. Vakit geçiyor. Çok üzgünüz ama üzgün olmak demek, kalan vatandaşlarımıza daha fazla destek olmamız anlamına geliyor. Renk ayırt etmeksizin taraftarlar ve katkı verenler tek vücut olduk. Bölgeye tırlarımızı hazırlıyoruz. İnşallah tırlarımız bir nebze de olsa orada insanlara katkı sağlıyordur." ifadelerini kullandı.

"Burada ne yöneticiyiz, ne sporcuyuz, ne taraftarız. Hepimiz tek vücuduz"

Sertaç Komsuoğlu, katkının çok yüksek seviyede olduğunu söyledi.

"İnanılmaz bir katkı var burada. Hava şartları burada da soğuk ama bu çocuklar sabahlara kadar çalışıyor, hiç yorulmuyorlar. İnanılmaz bir imece var burada, herkes birbirine saygılı. Biz burada ne yöneticiyiz, ne sporcuyuz, ne taraftarız, hepimiz tek vücuduz. Sporcularımız da burada. Bütün branşlardaki sporcularımız buraya geliyor. Ürün tedariği yapıyorlar ve fiziken destek veriyorlar. Tıra yükleme yapıyorlar. Bu sadece Fenerbahçe'ye mal edilecek bir şey değil. Eminim ki bütün yardım merkezlerinde hummalı bir çalışma var. Hepimizin ortak gayesi bölgeye en kısa sürede yardım eli uzatmak."