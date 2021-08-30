Yumenoshima Park'ta yapılan okçuluk müsabakalarında Nihat, finalde olimpiyat ve dünya rekortmeni Çek sporcu David Drahoninsky ile karşılaştı.

Son sete 116-114 geride giren Nihat, final atışlarının ilkinde 124-123 öne geçti. Nihat, sonraki iki atışında 9 ve 10 puanlık isabet bulan Çek sporcuya, 8 ve 9 puanla karşılık verince altın madalyayı kıl payı kaçırarak maçı 142-141 kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.

Bir podyumda iki Türk!



Nihat Türkmenoğlu, gümüş madalyasını boynuna takıyor! pic.twitter.com/1HPVlBTjNa — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 30, 2021

Çek sporcu David Drahoninsky, 142 puanlık atışıyla kendine ait paralimpik oyunlar rekorunu da egale etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da müsabakayı takip etti.