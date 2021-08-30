Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Okçulukta Bahattin Hekimoğlu bronz madalya kazandı
[Fotoğraf: AA]
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Bahattin Hekimoğlu, bronz madalya kazandı.
Yumenoshima Park'ta yapılan okçuluk müsabakalarında Bahattin, bronz madalya maçında İran'dan Mohammadreza Zandi'yle karşılaştı.
Rakibini 139-134 mağlup eden Bahattin, bronz madalyanın sahibi oldu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da müsabakayı takip etti.
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