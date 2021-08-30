Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'tan Alex Teixeira açıklaması
Beşiktaş'ın Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanan Alex Teixeira'nın adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, VavaCars Fatih Karagümrük maçında sol arka adalesinde ağrı hisseden Brezilyalı futbolcunun MR çekildi.
Adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen futbolcunun tedavisine başlandı.
Etiketler: Beşiktaş
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