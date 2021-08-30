Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü Le Havre Athletic Club Football ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.