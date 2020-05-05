Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, sosyal medya üzerinden katıldığı canlı yayında gündemi değerlendirdi.

"Sağlık her şeyden daha önemli. Önce sağlıklı günlere ulaşalım daha sonra zaten futbol da bașlar. Ülke olarak salgın ile çok iyi mücadele ediyoruz."

"Trabzonspor ve Galatasaray'ın fikstürü bize göre daha zor"

46 yaşındaki teknik adam Süper Lig'deki zirve yarışını yorumladı.

"Trabzonspor ve Galatasaray'ın fikstürü bize göre daha zor görünüyor ama her șey sahada belli olur. Hedefe ulașmak için her maçımızı kazanmak zorundayız."

"Teknik direktör olarak Avrupa'da kupa kaldırmak istiyorum"

Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde de ilk hedeflerinin çeyrek final olduğunu belirtti.

"İlk maçı 1-0 kazanmıştık, Kopenhag'dan da iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz, sonrasına da tur tur bakacağız. Futbolcuyken Avrupa'da kupa kaldırmıştım bunu teknik direktörlük kariyerimde de başarmak istiyorum."

"Galatasaray'la adımın anılması normal"

Okan Buruk, Fatih Terim sonrası için Galatasaray'ın teknik direktörü olarak adının anılmasıyla ilgili de açıklama yaptı.

"Altyapısından çıkıp uzun yıllar formasını giydiğim takımla adımın anılması normal ve çok güzel. Ama şu an Başakşehir'de mutluyum. Lig ve Avrupa'daki başarımıza odaklanmış durumdayım."