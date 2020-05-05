Transferde, bonservisi elinde olan ya da kiralık futbolculara yönelecek olan sarı kırmızılılar, defans hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Mariano ve Yuto Nagatomo ile yola devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray'ın sağ ve sol bek için arayışları sürüyor.

Marcelo Saracchi'nin performansından memnun olan teknik direktör Fatih Terim'in Uruguaylı oyuncunun yanına alternatif yerli bir sol bek daha istediği belirtildi.

Martin Linnes ve Şener Özbayraklı'dan istediği verimi alamayan Galatasaray'ın sağ bek için ise iki alternatifi var.

Olympiakos ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Omar Elabdellaoui ve Fraport-Tav Antalyaspor'un milli futbolcusu Nazım Sangare, sarı kırmızılıların gündeminde yer alıyor.