Celta Vigolu Okay Yokuşlu, Fanatik gazetesine verdiği röportajda Trabzonspor ve A Milli Futbol Takımı hakkında değerlendirmeler yaptı.

26 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'da çok iyi bir kuşak yakalandığını belirtti.

"EURO 2020’nin ertelenmesi kendi açımdan bir şeyi değiştirmedi. Bizim düşüncemiz her zaman ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. İyi bir hava yakaladık. Bu durumu şampiyonaya yansıtıp finale kadar gitmek istiyoruz."

"Trabzonspor zirvede olmayı hak ediyor"

Eski takımı Trabzonspor'un, bir futbolcunun kendisini geliştirmesi için tüm şartlara sahip olduğunu vurgulayan Yokuşlu, "Trabzonspor, Avrupa’ya oyuncu gönderebilen bir kulüp. Bundan sonra da oradan Avrupa’ya giden çok oyuncu olacaktır." açıklamasını yaptı.

Bordo-mavili ekibin performansını da değerlendiren Okay Yokuşlu, "Trabzonspor özellikle bu sezon çok iyi bir oyuncu grubuna sahip. Ligin zirvesinde yer alıyorlar. Orada olmayı da, fazlasıyla hak ediyorlar" dedi.