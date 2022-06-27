Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katan Galatasaray'da, transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, yönetimden sağ bek, orta saha, kanat forvet ve forvet talebinde bulundu.

Mert Müldür, Onur Bulut, Morgan Sanson ve Joao Mario listede

Sağ bek transferinde Mert Müldür için Sassuolo ile pazarlıklar devam ediyor. Mert'in transferinde bir sıkıntı yaşanması ihtimaline karşı Yukatel Kayserisporlu Onur Bulut da sarı kırmızılıların gündeminde.

İki yönlü orta saha isteğini yönetime ileten Okan Buruk, bu bölgenin kurgusunu değiştirmeyi planlıyor.

Aston Villa forması giyen Morgan Sanson için nabız yoklanırken, Joao Mario da listeye alındı. Futbol direktörü Cenk Ergün, orta saha transferinde önceliği bu iki isme veriyor.

Ola Solbakken, Muric, Umut Bozok ve Shomurodov hedefteki isimler

Galatasaray'da kanat forvet transferinde öne çıkan futbolcu ise Ola Solbakken.

Geçen sezon da gündeme gelen Norveçli futbolcunun sözleşmesi bu yılın sonunda bitecek. Yönetim, önümüzdeki günlerde Solbakken için Bodo Glimt ile masaya oturacak.

Sarı kırmızılı takımda forvet hattınınsa tamamen yenilenmesi bekleniyor. Gomis ve Diagne ile yolların ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Cenk Ergün’ün listesinde, Muriç, Umut Bozok ve Shomurodov yer alıyor.