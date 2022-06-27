Haber Giriş: 27 Haziran 2022 Pazartesi 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cimnastik Kadın Milli Takımı dördüncü oldu
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Cimnastik Kadın Milli Takımı dördüncü oldu.
Oran kentinde düzenlenen organizasyonda kadın cimnastikçiler yarıştı.
Sevgi Seda Kayışoğlu, Nazlı Savranbaşı, Bilge Tarhan, Göksu Üçtas Şanlı ve Bengisu Yıldız'dan oluşan Cimnastik Kadın Milli Takımı, 146.700 puanla dördüncü oldu.
Organizasyonda 161.950 puanla İtalya birinci, 156.600 puanla Fransa ikinci ve 148.450 puanla İspanya üçüncü sırada yer aldı.
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